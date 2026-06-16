В Гренландии говорят, что у них достаточно баз, чтобы защитить себя
У Гренландии достаточно баз и постоянных войск для обеспечения операций НАТО и сдерживания российских угроз.
Об этом заявил председатель Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Андерсен указал, что основной проблемой безопасности региона является отслеживание деятельности российских и китайских подводных лодок в GIUK-проходе – акватории в северной Атлантике, между Гренландией, Исландией и Соединенным Королевством.
По его словам, эта задача в большей степени зависит от возможностей наблюдения и мониторинга, чем от дополнительных войск на суше.
"Датские вооруженные силы располагают объектами, необходимыми для обороны Гренландии. Существуют и другие способы ведения операций, которые не обязательно требуют нашего постоянного присутствия на территории Гренландии", – отметил командующий.
Для мониторинга подводных лодок нужны корабли, дроны и самолеты наблюдения, "которые не обязательно требуют больших человеческих ресурсов, но усиливают надежное сдерживание", добавил Андерсен.
Эти силы и средства часто действуют из таких мест, как Исландия и Великобритания, а не с баз в Гренландии, отметил он.
Дания и Гренландия "стоят в очереди" на приобретение таких средств, как дроны, самолеты морского патрулирования и средства воздушной дозаправки, сталкиваясь с теми же ограничениями поставок, что и другие страны, которые стремятся расширить свои вооруженные силы, добавил он.
Первые наземные системы противовоздушной обороны уже поступили, первый береговой радар для Нуука должен прибыть в следующем месяце, а строительство нового порта и военного штаба также планируется начать в этом году.
Полное наращивание сил и средств, как ожидается, будет завершено к 2033 году, к тому моменту почти все силы и средства под его командованием будут обновлены, сказал Андерсен.
Он добавил, что Дания продвигается вперед с инфраструктурой, набором контингента и обучением, признавая при этом, что новые силы и средства будут вводиться в действие поэтапно.
Другие запланированные инвестиции в оборудование для Гренландии включают арктические корабли и ледоколы, а также станцию мониторинга ядерной активности и радиолокационную станцию воздушного предупреждения в восточной части территории.
Андерсен заявил, что если будущее соглашение с США приведет к появлению дополнительных баз в Гренландии, датские военные оценят, как их можно использовать в оперативных целях и укрепят ли они существующий потенциал.
"Сможем ли мы что-то сделать совместно с американцами, смогут ли они построить дополнительные базы, которые позволят нам действовать лучше, чем сейчас, покажет только время", – сказал он.
Напомним, в январе американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что США нуждаются в Гренландии для обеспечения национальной безопасности и что Дания не может быть надежным гарантом защиты острова.
Он говорил, что не хочет допустить, чтобы Гренландию захватили Россия или Китай, а также заявлял, что датская оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".