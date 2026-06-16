В Латвії думають, як збивати дрони максимально ефективно та дешево

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс розповів, що наразі ведеться робота над тим, щоб збивати дрони якомога ефективніше та дешевше.

Заяву очільника латвійського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що іноземні дрони не повинні залітати в повітряний простір Латвії, і їх необхідно збивати.

Коментуючи висловлювання про те, що регулярно збивати дрони дорогими ракетами було б недоцільно, Мелніс зазначив, що зараз людське життя не можна оцінити в грошах і потрібно робити все, щоб захистити жителів.

Водночас глава Міноборони Латвії визнав, що ведеться робота, щоб збивати дрони максимально ефективно і дешево. Він подякував промисловості, яка виробляє протидронні системи.

Міністр повідомив, що наразі триває тестування цих систем і докладаються зусилля щодо їх інтеграції та розміщення на кордоні, "щоб можна було захищати і збивати не дорогими ракетами, а насамперед використовувати дешеві та ефективні протидронні системи нашої промисловості".

Нагадаємо, 9 червня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.

На брифінгу під час візиту Зеленський сказав, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захист від "заблукалих" українських безпілотників.