В Латвии разрабатывают способы максимально эффективного и экономичного сбивания дронов

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы сбивать дроны как можно эффективнее и дешевле.

Заявление главы латвийского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать.

Комментируя высказывания о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, Мелнис отметил, что сейчас человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы защитить жителей.

В то же время глава Минобороны Латвии признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Он поблагодарил промышленность, производящую противодроновые системы.

Министр сообщил, что в настоящее время продолжается тестирование этих систем и предпринимаются усилия по их интеграции и размещению на границе, "чтобы можно было защищаться и сбивать не дорогими ракетами, а прежде всего использовать дешевые и эффективные противодроновые системы нашей промышленности".

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки провел первую встречу с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, в ходе которой было подписано соглашение о беспилотниках, так называемый Drone Deal.

На брифинге во время визита Зеленский сказал, что Украина может направлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от "заблудившихся" украинских беспилотников.