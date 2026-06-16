Парламент Швеції дозволив позбавляти мігрантів дозволу на проживання за неналежну поведінку

Парламент Швеції ухвалив закон, який дозволяє владі анулювати дозволи на проживання іммігрантів за неналежну поведінку, зокрема за наявність несплачених боргів, роботу без оформлення або зв’язки з екстремістськими організаціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Закон, який поширюється як на дозволи, що перебувають на розгляді, так і на вже видані дозволи, є частиною ширшого посилення імміграційних правил з боку правого уряду напередодні парламентських виборів у вересні.

Цей закон піддався критиці з боку опозиції та правозахисних організацій як дискримінаційний, оскільки рішення ухвалюватимуться щодо поведінки, яка не визнана злочинною.

"Закон про належну поведінку залишає людей у невизначеності щодо того, які дії чи висловлювання можуть бути використані проти них", – йдеться у заяві стокгольмської організації Civil Rights Defenders.

У законі не вказано, які саме види поведінки вважаються неприйнятними, але уряд згадав про несплачені борги, ухилення від сплати податків, злочинність та зв’язки з екстремістськими організаціями. Міграційне агентство має перевіряти дозволи, а рішення можна оскаржити в міграційному суді.

"Той, хто не докладає зусиль, щоб поводитися правильно, не повинен розраховувати на те, що залишиться", – сказав міністр міграції Йоган Форсселл, коли в березні пропонував цей законопроєкт.

Нещодавно законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп.

Нові правила ще мають бути схвалені Радою ЄС та Європейським парламентом.

Повідомляли також, що парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.

Крім того, Сейм Латвії у остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль, посилений нагляд за громадянами третіх країн та нові вимоги до їхньої інтеграції.