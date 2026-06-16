Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов вида на жительство за неподобающее поведение

Парламент Швеции принял закон, который позволяет властям аннулировать разрешения на проживание иммигрантов за неподобающее поведение, в частности за наличие неуплаченных долгов, работу без оформления или связи с экстремистскими организациями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закон, который распространяется как на разрешения, находящиеся на рассмотрении, так и на уже выданные разрешения, является частью более широкого ужесточения иммиграционных правил со стороны правого правительства накануне парламентских выборов в сентябре.

Этот закон подвергся критике со стороны оппозиции и правозащитных организаций как дискриминационный, поскольку решения будут приниматься по поведению, которое не признано преступным.

"Закон о надлежащем поведении оставляет людей в неопределенности относительно того, какие действия или высказывания могут быть использованы против них", – говорится в заявлении стокгольмской организации Civil Rights Defenders.

В законе не указано, какие именно виды поведения считаются неприемлемыми, но правительство упомянуло о неуплаченных долгах, уклонении от уплаты налогов, преступности и связях с экстремистскими организациями. Миграционное агентство должно проверять разрешения, а решение можно обжаловать в миграционном суде.

"Тот, кто не прилагает усилий, чтобы вести себя правильно, не должен рассчитывать на то, что останется", – сказал министр миграции Йохан Форсселл, когда в марте предлагал этот законопроект.

Недавно законодатели и правительства Европейского Союза договорились о новых правилах, позволяющих странам отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в центры в третьих странах, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных групп.

Новые правила еще должны быть одобрены Советом ЕС и Европейским парламентом.

Сообщалось также, что парламент Греции одобрил законопроект, ускоряющий депортацию искателей убежища, которым было отказано, и позволяет их перевод в центры за пределами ЕС.

Кроме того, Сейм Латвии в окончательном чтении принял новый Закон об иммиграции, который предусматривает более жесткий миграционный контроль, усиленный надзор за гражданами третьих стран и новые требования к их интеграции.