У Німеччині пояснили скорочення населення вперше за кілька років

Вперше за тривалий час чисельність населення Німеччини демонструє спад: наприкінці 2025 року кількість мешканців країни скоротилася до 83,5 мільйона осіб, що на 0,1% менше порівняно з 2024 роком.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Федерального статистичного відомства, які наводить Spiegel.

Починаючи з 2011 року населення Німеччини стабільно зростало. Єдиним винятком став пандемійний 2020 рік, тож нинішній показник – це перше падіння чисельності за останні п'ять років.

Головна причина скорочення – чиста міграція (число тих, хто приїхав у країну, мінус ті, хто виїхав) більше не може компенсувати дефіцит народжуваності.

У 2025 році в Німеччині було зафіксовано на 352 тисяч більше смертей, ніж народжень.

Позитивне сальдо міграції (тобто різниця між приїздами та виїздами) суттєво знизилося: якщо раніше воно становило плюс 430 тисяч осіб, то у 2025 році впало до 235 тисяч.

Демографічний спад нерівномірно розподілився по країні. Східні федеральні землі втрачають населення значно швидше (на 0,5%), ніж західні.

Позитивну динаміку показали лише три міста зі статусом федеральної землі. Берлін і Гамбург виросли на 0,4%, а Бремен – на 0,3%.

Єдиною категорією населення, яка чисельно зросла, стали люди у віці від 60 до 79 років (+2,8%). Водночас кількість німців віком від 80 років і старше зменшилася на 2,5%.

Як повідомлялося, Німеччина може зіштовхнутися з дефіцитом у понад 4 млн працівників до 2036 року.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.