В Германии объяснили сокращение населения впервые за несколько лет

Впервые за долгое время численность населения Германии демонстрирует спад: в конце 2025 года количество жителей страны сократилось до 83,5 миллиона человек, что на 0,1% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства, которые приводит Spiegel.

Начиная с 2011 года население Германии стабильно росло. Единственным исключением стал пандемический 2020 год, поэтому нынешний показатель – это первое падение численности за последние пять лет.

Главная причина сокращения – чистая миграция (число приехавших в страну минус уехавшие) больше не может компенсировать дефицит рождаемости.

В 2025 году в Германии было зафиксировано на 352 тысяч больше смертей, чем рождений.

Положительное сальдо миграции (то есть разница между приездами и выездами) существенно снизилось: если раньше оно составляло плюс 430 тысяч человек, то в 2025 году упало до 235 тысяч.

Демографический спад неравномерно распределился по стране. Восточные федеральные земли теряют население значительно быстрее (на 0,5%), чем западные.

Положительную динамику показали лишь три города, имеющих статус федеральной земли. Берлин и Гамбург выросли на 0,4%, а Бремен – на 0,3%.

Единственной категорией населения, которая численно выросла, стали люди в возрасте от 60 до 79 лет (+2,8%). В то же время количество немцев в возрасте от 80 лет и старше уменьшилось на 2,5%.

Как сообщалось, Германия может столкнуться с дефицитом в более 4 млн работников до 2036 года.

Ранее стало известно, что в Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.