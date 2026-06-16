ЗМІ: Зеленський, Трамп і Макрон провели зустріч на полях саміту G7
Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.
Про це стало відомо виданню The Kyiv Independent від трьох осіб, обізнаних з перемовинами, повідомляє "Європейська правда".
Ця зустріч стала першою особистою зустріччю Зеленського та Трампа за майже чотири місяці.
Зараз троє лідерів беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами G7, де центральною темою обговорення є війна Росії проти України.
При цьому західні ЗМІ повідомляють, що іншим лідерам довелось майже годину очікувати, перш ніж Зеленський, Макрон і Трамп увійшли до зали.
Зустріч відбулася на тлі посилення тиску України на Росію з метою проведення прямих переговорів Путіна із Зеленським.
Мирні переговори за посередництва США фактично заморожені з лютого. З того часу увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном.
Також повідомляли, що Макрон провів коротку двосторонню зустріч із Зеленським перед головним засіданням саміту G7.
За даними The Guardian, Макрон запитав у Зеленського, чи "організовано у вас двосторонню зустріч… з президентом Трампом", після чого запропонував "її влаштувати".
Нагадаємо, Трамп після прибуття у Францію на саміт G7 заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.