ЗМІ: Зеленський, Трамп і Макрон провели зустріч на полях саміту G7

Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.

Про це стало відомо виданню The Kyiv Independent від трьох осіб, обізнаних з перемовинами, повідомляє "Європейська правда".

Ця зустріч стала першою особистою зустріччю Зеленського та Трампа за майже чотири місяці.

Зараз троє лідерів беруть участь у спільній робочій сесії з іншими лідерами G7, де центральною темою обговорення є війна Росії проти України.

При цьому західні ЗМІ повідомляють, що іншим лідерам довелось майже годину очікувати, перш ніж Зеленський, Макрон і Трамп увійшли до зали.

Зустріч відбулася на тлі посилення тиску України на Росію з метою проведення прямих переговорів Путіна із Зеленським.

Мирні переговори за посередництва США фактично заморожені з лютого. З того часу увага Вашингтона переключилася на війну з Іраном.

Також повідомляли, що Макрон провів коротку двосторонню зустріч із Зеленським перед головним засіданням саміту G7.

За даними The Guardian, Макрон запитав у Зеленського, чи "організовано у вас двосторонню зустріч… з президентом Трампом", після чого запропонував "її влаштувати".

Нагадаємо, Трамп після прибуття у Францію на саміт G7 заявив, що Володимир Зеленський та правитель РФ Владімір Путін "відкриті щось зробити" щодо завершення війни в Україні.