СМИ: Зеленский, Трамп и Макрон провели встречу на полях саммита G7

Президент Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.

Об этом стало известно изданию The Kyiv Independent от трех лиц, знакомых с переговорами, сообщает "Европейская правда".

Эта встреча стала первой личной встречей Зеленского и Трампа почти за четыре месяца.

Сейчас трое лидеров участвуют в совместной рабочей сессии с другими лидерами G7, где центральной темой обсуждения является война России против Украины.

При этом западные СМИ сообщают, что другим лидерам пришлось почти час ожидать, прежде чем Зеленский, Макрон и Трамп вошли в зал.

Встреча состоялась на фоне усиления давления Украины на Россию с целью проведения прямых переговоров Путина с Зеленским.

Мирные переговоры при посредничестве США фактически заморожены с февраля. С того времени внимание Вашингтона переключилось на войну с Ираном.

Также сообщалось, что Макрон провел короткую двустороннюю встречу с Зеленским перед главным заседанием саммита G7.

По данным The Guardian, Макрон спросил у Зеленского: "Организована ли у вас двусторонняя встреча... с президентом Трампом?" – после чего предложил "ее устроить".

Напомним, Трамп по прибытии во Францию на саммит G7 заявил, что Владимир Зеленский и правитель РФ Владимир Путин "открыты что-то сделать" по завершению войны в Украине.