Трамп розповів про переговори з Зеленським на саміті G7

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, і зазначив, що знову зустрінеться з ним пізніше у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський лідер сказав під час зустрічі з еміром Катару на полях саміту G7.

Раніше видання The Kyiv Independent повідомило, що Зеленський, Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.

У відповідь на питання, чи запланована у Трампа зустріч із Зеленським, глава Білого дому сказав: "У мене вже була одна". Він додав, що це була "дуже хороша зустріч".

"Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна", – сказав Трамп.

Потім він додав, що "я знову зустрінусь з ним пізніше сьогодні", ймовірно, маючи на увазі ще одну зустріч із Володимиром Зеленським.

Офіційно про заплановані зустрічі між президентами України та США в рамках саміту Групи семи не повідомлялось.

Також повідомляли, що Макрон провів коротку двосторонню зустріч із Зеленським перед головним засіданням саміту G7.