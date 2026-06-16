Трамп рассказал о переговорах с Зеленским на саммите G7

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, и отметил, что позже во вторник снова встретится с ним.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский лидер сказал во время встречи с эмиром Катара на полях саммита G7.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.

В ответ на вопрос, запланирована ли у Трампа встреча с Зеленским, глава Белого дома сказал: "У меня уже была одна". Он добавил, что это была "очень хорошая встреча".

"Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, так же как и Украина", – сказал Трамп.

Затем он добавил, что "я снова встречусь с ним позже сегодня", вероятно, имея в виду еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

Официально о запланированных встречах между президентами Украины и США в рамках саммита "Группы семи" не сообщалось.

Также сообщалось, что Макрон провел короткую двустороннюю встречу с Зеленским перед главным заседанием саммита G7.