"Завжди важливо координувати позиції": Зеленський показав фото бесіди з Трампом

Президент Володимир Зеленський поділився фотографіями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції.

Фото опубліковані на його Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Допис президента супроводжує лаконічний підпис: "Завжди важливо координувати позиції". Жодні інші деталі не розкриваються.

На фото видно, що до бесіди, окрім лідерів двох держав, долучились держсекретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров.

Радник глави держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що зустріч відбулася "в контексті загальної зустрічі на саміті".

Раніше Трамп підтвердив, що зустрічався з Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, і зазначив, що знову зустрінеться з ним пізніше у вівторок.

Видання The Kyiv Independent повідомило, що Зеленський, Трамп та президент Франції Емманюель Макрон у вівторок у кулуарах саміту G7 у Франції провели тристоронню зустріч.