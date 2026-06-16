"Всегда важно координировать позиции": Зеленский показал фото беседы с Трампом

Президент Владимир Зеленский поделился фотографиями встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции.

Фото опубликованы на его Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Сообщение президента сопровождает лаконичная подпись: "Всегда важно координировать позиции". Никакие другие детали не раскрываются.

На фото видно, что к беседе, кроме лидеров двух государств, присоединились госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Советник главы государства Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что встреча состоялась "в контексте общей встречи на саммите".

Ранее Трамп подтвердил, что встречался с Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, и отметил, что снова встретится с ним позже во вторник.

Издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.