"Всегда важно координировать позиции": Зеленский показал фото беседы с Трампом
Новости — Вторник, 16 июня 2026, 13:36 —
Президент Владимир Зеленский поделился фотографиями встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во Франции.
Фото опубликованы на его Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".
Сообщение президента сопровождает лаконичная подпись: "Всегда важно координировать позиции". Никакие другие детали не раскрываются.
На фото видно, что к беседе, кроме лидеров двух государств, присоединились госсекретарь Марко Рубио и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Советник главы государства Дмитрий Литвин в комментарии журналистам сообщил, что встреча состоялась "в контексте общей встречи на саммите".
Ранее Трамп подтвердил, что встречался с Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, и отметил, что снова встретится с ним позже во вторник.
Издание The Kyiv Independent сообщило, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник в кулуарах саммита G7 во Франции провели трехстороннюю встречу.