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Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном буде простішим

Новини — Вівторок, 16 червня 2026, 14:32 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном після підписання "рамкового" меморандуму про взаєморозуміння буде простішим. 

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

Під час зустрічі з еміром Катару на полях саміту Групи семи у Франції Трамп висловив думку, що подальші переговори з Іраном будуть простіші за етап, що передував підписанню меморандуму.

"Це переходить на другий етап, який, на мою думку, буде простішим", – заявив президент США. 

Наскільки відомо, наступна фаза перемовин включатиме технічні дискусії щодо ядерної програми Ірану, послаблення фінансово-економічних обмежень та деталі щодо відкриття Ормузької протоки. 

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що за угодою Іран дозволить міжнародним ядерним інспекторам повернутися до країни .

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Трамп Іран
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