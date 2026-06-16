Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном буде простішим

Президент США Дональд Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном після підписання "рамкового" меморандуму про взаєморозуміння буде простішим.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі з еміром Катару на полях саміту Групи семи у Франції Трамп висловив думку, що подальші переговори з Іраном будуть простіші за етап, що передував підписанню меморандуму.

"Це переходить на другий етап, який, на мою думку, буде простішим", – заявив президент США.

Наскільки відомо, наступна фаза перемовин включатиме технічні дискусії щодо ядерної програми Ірану, послаблення фінансово-економічних обмежень та деталі щодо відкриття Ормузької протоки.

Нагадаємо, увечері 15 червня Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що за угодою Іран дозволить міжнародним ядерним інспекторам повернутися до країни .