Трамп считает, что следующий этап переговоров с Ираном будет проще

Президент США Дональд Трамп считает, что следующий этап переговоров с Ираном после подписания "рамочного" меморандума о взаимопонимании будет проще.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Во время встречи с эмиром Катара на полях саммита Группы семи во Франции Трамп выразил мнение, что дальнейшие переговоры с Ираном будут проще этапа, предшествовавшего подписанию меморандума.

"Это переходит на второй этап, который, по моему мнению, будет проще", – заявил президент США.

Насколько известно, следующая фаза переговоров будет включать технические дискуссии по ядерной программе Ирана, ослабление финансово-экономических ограничений и детали по открытию Ормузского пролива.

Напомним, вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что по соглашению Иран позволит международным ядерным инспекторам вернуться в страну.