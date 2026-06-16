Швеція підтримує відкриття всіх кластерів для України й Молдови у липні

Решту пʼять перемовних кластерів для України і Молдови треба відкрити на наступному засіданні Ради ЄС з загальних питань у липні 2026 року.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявила шведська міністерка у справах Європи Єссіка Русенкранц на полях засідання Ради ЄС з загальних питань в Люксембурзі 16 червня.

Швеція хоче, щоб ще пʼять перемовних кластерів для України й Молдови відкрили у липні.

"Вчора був історичний день, коли ми офіційно розпочали переговори з Україною та Молдовою. Ці країни виконали вражаючу роботу з реформування попри триваючу війну та попри втручання Росії у виборчі процеси… Тепер нам потрібно також якнайшвидше відкрити решту кластерів", – заявила Русенкранц.

Вона висловила радість від того, що Угорщина зрештою відмовилася від вето.

"Ми зустрічаємося наступного разу в липні. Це буде гарна можливість також відкрити наступні кластери", – додала міністерка.

Як повідомляла "Європейська правда", решту п’ять кластерів у переговорах про вступ України можуть відкрити 14 липня, під час наступного засідання Ради ЄС з загальних питань – і про це вже є попередня неофіційна домовленість держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Кіпрське головування офіційно передало Україні проміжні (для розділів 23 і 24 з верховенства права) та попередні заключні (для розділів 5, 18, 32) критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка переконаний, що серед країн ЄС буде одностайна згода щодо відкриття решти п’яти переговорних кластерів з Україною.

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