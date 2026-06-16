Швеция поддерживает открытие всех кластеров для Украины и Молдовы в июле

Остальные пять переговорных кластеров для Украины и Молдовы необходимо открыть на следующем заседании Совета ЕС по общим вопросам в июле 2026 года.



Об этом, как сообщает корреспондентка "Европейской правды", заявила шведский министр по делам Европы Йессика Русенкранц на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге 16 июня.



Швеция хочет, чтобы еще пять переговорных кластеров для Украины и Молдовы были открыты в июле.



"Вчера был исторический день, когда мы официально начали переговоры с Украиной и Молдовой. Эти страны проделали впечатляющую работу по реформированию, несмотря на продолжающуюся войну и вмешательство России в избирательные процессы… Теперь нам нужно также как можно скорее открыть остальные кластеры", – заявила Русенкранц.



Она выразила радость от того, что Венгрия в итоге отказалась от вето. "Мы встречаемся в следующий раз в июле. Это будет хорошая возможность также открыть следующие кластеры", – добавила министр.



Как сообщала "Европейская правда", остальные пять кластеров в переговорах о вступлении Украины могут открыть 14 июля, во время следующего заседания Совета ЕС по общим вопросам – и об этом уже есть предварительная неофициальная договоренность государств-членов ЕС.



Напомним, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.



Кипрское председательство официально передало Украине промежуточные (для разделов 23 и 24 по верховенству права) и предварительные заключительные (для разделов 5, 18, 32) критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде совместной переговорной позиции ЕС относительно условий вступления.



Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единогласное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.



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