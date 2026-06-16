Зеленский: все в G7 считают, что для прекращения войны на Россию нужно давить санкциями

Президент Владимир Зеленский заявил, что все страны "Группы семи" не видят у России желания закончить войну и считают, что заставить её к переговорам следует с помощью санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал в аудиокомментарии журналистам после участия во встрече лидеров G7 по поводу российско-украинской войны.

По словам Зеленского, на встрече было понятно, что все страны "семерки" поддерживают Украину.

"На мой взгляд, это очень важный сигнал, что все страны "семерки" – и сегодня это было (подтверждено) в ходе нашего саммита – полностью поддерживают Украину. Все страны осудили удары по гражданской инфраструктуре, по нашим людям, по Лавре. Я показал несколько фотографий соответствующих ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все лидеры G7 "на самом деле не понимают логику лидера агрессивной России".

"Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Это логично. Все считают, что… Путин не хочет заканчивать (войну), но нужно заставить его – прежде всего через санкции. Об этом говорили все страны", – заверил глава государства.

Он добавил, что "абсолютно вся "семерка" будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту".

Зеленский также рассказал, что страны "Группы семи" помогут Украине пережить следующую зиму, если война с Россией продолжится.

Во время беседы с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 Зеленский обсудил получение лицензии на производство противоракетных систем и ракет.

В соцсетях Зеленский поделился фотографиями встречи с Трампом.