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Зеленський розповів про зустріч з Мерцом на полях G7

Новини — Вівторок, 16 червня 2026, 15:15 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що відбулася на полях саміту "Групи семи" у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Зеленський зазначив, що вони з Мерцом на полях саміту "сімки" обговорили оборонну підтримку України, зокрема подальше посилення української ППО, ситуацію на фронті та результати "далекобійних санкцій" України.

"Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна. Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію", – зазначив український президент. 

Він додав подяку Мерцу за лідерську роль Німеччини у підтримці української ППО та за підтримку України на шляху до членства у ЄС. 

Також 16 червня Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що слід змусити її до переговорів санкціями. 

За його словами, країни G7 допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією триватиме. 

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Зеленський Німеччина Фрідріх Мерц
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