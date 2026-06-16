Зеленський розповів про зустріч з Мерцом на полях G7

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що відбулася на полях саміту "Групи семи" у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Зеленський зазначив, що вони з Мерцом на полях саміту "сімки" обговорили оборонну підтримку України, зокрема подальше посилення української ППО, ситуацію на фронті та результати "далекобійних санкцій" України.

A good meeting with Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler in Évian. We discussed defense support for Ukraine, above all the further strengthening of our air defense, the situation on the frontline, and the results of Ukraine’s long-range sanctions. We also… pic.twitter.com/ZvjbTZzQ9W – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

"Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна. Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію", – зазначив український президент.

Він додав подяку Мерцу за лідерську роль Німеччини у підтримці української ППО та за підтримку України на шляху до членства у ЄС.

Також 16 червня Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що слід змусити її до переговорів санкціями.

За його словами, країни G7 допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією триватиме.