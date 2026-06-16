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Зеленский рассказал о встрече с Мерцем на полях G7

Новости — Вторник, 16 июня 2026, 15:15 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся на полях саммита "Группы семи" во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Зеленский отметил, что они с Мерцем на полях саммита "семерки" обсудили оборонную поддержку Украины, в частности дальнейшее усиление украинской ПВО, ситуацию на фронте и результаты "дальнобойных санкций" Украины.

"Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию", – отметил украинский президент.

Он добавил благодарность Мерцу за лидерскую роль Германии в поддержке украинской ПВО и за поддержку Украины на пути к членству в ЕС.

Также 16 июня Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что следует заставить ее к переговорам санкциями.

По его словам, страны G7 помогут Украине пройти следующую зиму, если война с Россией будет продолжаться.

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