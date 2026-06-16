Зеленский рассказал о встрече с Мерцем на полях G7
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся на полях саммита "Группы семи" во Франции.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.
Зеленский отметил, что они с Мерцем на полях саммита "семерки" обсудили оборонную поддержку Украины, в частности дальнейшее усиление украинской ПВО, ситуацию на фронте и результаты "дальнобойных санкций" Украины.
A good meeting with Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler in Évian. We discussed defense support for Ukraine, above all the further strengthening of our air defense, the situation on the frontline, and the results of Ukraine’s long-range sanctions. We also… pic.twitter.com/ZvjbTZzQ9W– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
"Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию", – отметил украинский президент.
Он добавил благодарность Мерцу за лидерскую роль Германии в поддержке украинской ПВО и за поддержку Украины на пути к членству в ЕС.
Также 16 июня Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что следует заставить ее к переговорам санкциями.
По его словам, страны G7 помогут Украине пройти следующую зиму, если война с Россией будет продолжаться.