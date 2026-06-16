Польща "боротиметься за свої інтереси" під час перемовин про вступ з Україною і Молдовою

Відкриття перемовних кластерів для України та Молдови є лише початком перемовин, у яких Польща буде відстоювати свої інтереси.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив держсекретар Польщі з європейських справ Ігнасій Немчицький на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Люксембурзі 16 червня.

Польща використає перемовини про вступ України та Молдови до ЄС для лобіювання своїх інтересів, заявив польський посадовець.

"Вчора ми відкрили перші кластери з Україною та Молдовою. Я вважаю, що це дуже важливий момент. Але також хочу дуже чітко заявити, що це не кінець переговорів. Це лише початок", – заявив Немчицький.

Він уточнив, що "відкриття кластерів означає, що ми формально представляємо умови, які повинні виконати держави".

"Це саме той момент, коли ми висуваємо формальні вимоги до кандидатів… Звісно, у цих переговорах ми будемо боротися за свої інтереси", – підкреслив держсекретар Польщі.

За інформацією "Європейської правди", неофіційно державами-членами ЄС вже є узгоджена дата відкриття п’яти кластерів у переговорах про вступ України – це 14 липня.

Президент України Володимир Зеленський після спілкування з лідерами G7 у Франції заявив, що поки що "ніхто не бачить" гальмувань у процесі відкриття всіх кластерів на переговорах з ЄС.

Як відомо, 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

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