Трамп обещает вскоре раскрыть детали мирного соглашения с Ираном, возможно "перед камерами"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пределах нескольких дней будет готов публично раскрыть детали подписанного с Ираном меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп 16 июня заявил, что вскоре публично раскроет детали подписанной с Ираном договоренности.

"Я бы хотел официально это уладить перед тем, как мы это сделаем – но не вижу никаких проблем с этим, это замечательный документ... Вот о чем там говорится: у Ирана никогда не будет ядерного оружия", – сказал президент США на полях саммита Группы семи во Франции.

"Я пройдусь по этому документу с медиа через несколько дней... Возможно, я устрою пресс-конференцию и дословно вам его зачитаю, чтобы пресса осветила все точно – потому что это очень важный документ", – отметил Трамп.

Напомним, вечером 15 июня Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном.

Публично детали финализированного меморандума не раскрывали. Его не видели в полном объеме ни члены Конгресса, ни близкие союзники.

Трамп считает, что следующий этап переговоров с Ираном после подписания "рамочного" меморандума о взаимопонимании будет проще.