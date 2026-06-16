В уряді Ісландії пояснили, чому країна має вступити до ЄС

Ісландія має стати членом Європейського союзу, щоб розвивати свою економіку, протистояти більшим торговельним партнерам і чинити опір суперництву в Арктиці.

Про це заявив міністр фінансів країни Даді Мар Крістофферссон в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Північна країна 29 серпня голосуватиме на референдумі щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС, які були призупинені у 2015 році з приходом до влади євроскептиків.

"Я думаю, що членство добре служить як нашим економічним інтересам, так і інтересам нашої безпеки. Основними цінностями малої відкритої економіки завжди будуть вільна торгівля та порядок, заснований на правилах, оскільки ми не маємо можливості захищати свої інтереси силою", – заявив міністр фінансів, член Ліберальної партії реформ, яка виступає за відновлення переговорів.

Крістоферссон заявив, що двостороння оборонна угода зі Сполученими Штатами 1951 року та членство в НАТО залишаються основою безпеки Ісландії. Але, за його словами, погрози американського президента Дональда Трампа придбати Гренландію певною мірою змінили цей розрахунок. Міністр зазначив, що США вважають, що їхня сфера впливу простягається за межі Ісландії та Гренландії.

Протистояння довкола Гренландії спровокувало одну з найгостріших трансатлантичних конфронтацій за останні роки, коли ЄС погрожував масштабними економічними заходами проти Вашингтона.

Нагадаємо, у березні уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС. Це не є голосуванням щодо самого членства в Євросоюзі, і укладення будь-якої угоди з блоком вимагатиме проведення ще одного референдуму.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами єврозони.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Втеча від Трампа: чому Ісландія може відновити рух до членства в ЄС і що цьому заважатиме.