В правительстве Исландии объяснили, почему страна должна вступить в ЕС

Исландия должна стать членом Европейского союза, чтобы развивать свою экономику, противостоять более крупным торговым партнерам и сопротивляться соперничеству в Арктике.

Об этом заявил министр финансов страны Дади Мар Кристофферссон в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

29 августа эта северная страна будет голосовать на референдуме о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, которые были приостановлены в 2015 году с приходом к власти евроскептиков.

"Я считаю, что членство в ЕС хорошо служит как нашим экономическим интересам, так и интересам нашей безопасности. Основными ценностями небольшой открытой экономики всегда будут свободная торговля и порядок, основанный на правилах, поскольку у нас нет возможности защищать свои интересы силой", – заявил министр финансов, член Либеральной партии реформ, которая выступает за возобновление переговоров.

Кристоферссон заявил, что двустороннее оборонное соглашение с Соединенными Штатами 1951 года и членство в НАТО остаются основой безопасности Исландии. Но, по его словам, угрозы американского президента Дональда Трампа приобрести Гренландию в определенной степени изменили этот расчет. Министр отметил, что США считают, что их сфера влияния простирается за пределы Исландии и Гренландии.

Противостояние вокруг Гренландии спровоцировало одну из самых острых трансатлантических конфронтаций за последние годы, когда ЕС угрожал масштабными экономическими мерами против Вашингтона.

Напомним, в марте правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Это не является голосованием по самому членству в Евросоюзе, и заключение любого соглашения с блоком потребует проведения еще одного референдума.

Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти объяснили это неудачами еврозоны.

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