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У Румунії розглядають ще одного потенційного кандидата на прем'єра – ЗМІ

Новини — Вівторок, 16 червня 2026, 16:56 — Марія Ємець

Три румунські партії готові були б підтримати на посаду прем’єра чинного "тимчасового" міністра фінансів Александру Назаре.

Про це з посиланням на джерела у політичних колах повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Національно-ліберальна партія (PNL), Союз порятунку Румунії (USR) та партія угорської меншини UDMR, які входили до попередньої коаліції, розглядають опцію з формуванням уряду меншості на чолі з Александру Назаре, який досі був міністром фінансів. 

PNL нібито вже домовилися з Назаре і мають його підтримку, тоді як соціал-демократам раніше не вдалося вмовити його.  

Вважають, що президент Нікушор Дан також позитивно ставиться до Назаре, і це один з ключових факторів у розрахунку лібералів.

Нагадаємо, у неділю президент Румунії Нікушор Дан номінував члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя на посаду прем’єр-міністра після того, як попередній кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандату через недостатню підтримку. 

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Румунія
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