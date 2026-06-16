У Румунії розглядають ще одного потенційного кандидата на прем'єра – ЗМІ

Три румунські партії готові були б підтримати на посаду прем’єра чинного "тимчасового" міністра фінансів Александру Назаре.

Про це з посиланням на джерела у політичних колах повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Національно-ліберальна партія (PNL), Союз порятунку Румунії (USR) та партія угорської меншини UDMR, які входили до попередньої коаліції, розглядають опцію з формуванням уряду меншості на чолі з Александру Назаре, який досі був міністром фінансів.

PNL нібито вже домовилися з Назаре і мають його підтримку, тоді як соціал-демократам раніше не вдалося вмовити його.

Вважають, що президент Нікушор Дан також позитивно ставиться до Назаре, і це один з ключових факторів у розрахунку лібералів.

Нагадаємо, у неділю президент Румунії Нікушор Дан номінував члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя на посаду прем’єр-міністра після того, як попередній кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандату через недостатню підтримку.