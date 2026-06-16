Три румынские партии готовы были бы поддержать на должность премьера действующего "временного" министра финансов Александру Назаре.

Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Национально-либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и партия венгерского меньшинства UDMR, входившие в предыдущую коалицию, рассматривают опцию с формированием правительства меньшинства во главе с Александру Назаре, который до сих пор был министром финансов.

PNL якобы уже договорились с Назаре и имеют его поддержку, тогда как социал-демократам ранее не удалось уговорить его.

Считают, что президент Никушор Дан также положительно относится к Назаре, и это один из ключевых факторов в расчете либералов.

Напомним, в воскресенье президент Румынии Никушор Дан номинировал члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя на должность премьер-министра после того, как предыдущий кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.