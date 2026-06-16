Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем’єром Канади

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7 у французькому Ев’яні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Під час зустрічі лідери обговорили оборонну співпрацю України та Канади, а також участь Оттави у фінансуванні виробництва українських дронів за данською моделлю.

Зеленський та Карні також говорили про посилення санкційного тиску на Росію. Український президент подякував Канаді за новий пакет санкцій проти понад 160 субʼєктів, в тому числі тих, які повʼязані з "тіньовим флотом" РФ.

Глава держави також поінформував канадського прем’єра про нещодавні російські атаки та зміну ситуації на фронті на користь України.

Карні засудив російський удар по Києво-Печерській лаврі, та відзначив хоробрість і стійкість українців, які борються з агресією РФ.

"Україна переможе. Це лише питання часу. Це лише питання того, скільки ще безглуздого кровопролиття спричинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, – це єдність G7, єдність у підтримці вас і в русі вперед", – сказав він.

Карні також заявив, що Канада надаватиме Україні енергетичну підтримку та допомогу у відновленні.

Під час зустрічі з українським президентом канадський прем’єр-міністр оголосив про новий пакет санкцій проти Росії.

Наприкінці березня країна оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського "тіньового флоту".