Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Канады

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7 во французском Эвьяне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время встречи лидеры обсудили оборонное сотрудничество Украины и Канады, а также участие Оттавы в финансировании производства украинских дронов по датской модели.

Зеленский и Карни также говорили об усилении санкционного давления на Россию. Украинский президент поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против более 160 субъектов, в том числе тех, которые связаны с "теневым флотом" РФ.

Глава государства также проинформировал канадского премьера о недавних российских атаках и изменении ситуации на фронте в пользу Украины.

Карни осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, и отметил храбрость и стойкость украинцев, которые борются с агрессией РФ.

"Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это лишь вопрос того, сколько еще бессмысленного кровопролития вызовет Россия. И то, что мы видим сегодня, – это единство G7, единство в поддержке вас и в движении вперед", – сказал он.

Карни также заявил, что Канада будет предоставлять Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении.

Во время встречи с украинским президентом канадский премьер-министр объявил о новом пакете санкций против России.

В конце марта страна объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского "теневого флота".