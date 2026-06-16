Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Канады
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7 во французском Эвьяне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.
Во время встречи лидеры обсудили оборонное сотрудничество Украины и Канады, а также участие Оттавы в финансировании производства украинских дронов по датской модели.
Зеленский и Карни также говорили об усилении санкционного давления на Россию. Украинский президент поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против более 160 субъектов, в том числе тех, которые связаны с "теневым флотом" РФ.
Глава государства также проинформировал канадского премьера о недавних российских атаках и изменении ситуации на фронте в пользу Украины.
Карни осудил российский удар по Киево-Печерской лавре, и отметил храбрость и стойкость украинцев, которые борются с агрессией РФ.
"Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это лишь вопрос того, сколько еще бессмысленного кровопролития вызовет Россия. И то, что мы видим сегодня, – это единство G7, единство в поддержке вас и в движении вперед", – сказал он.
Карни также заявил, что Канада будет предоставлять Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении.
Во время встречи с украинским президентом канадский премьер-министр объявил о новом пакете санкций против России.
В конце марта страна объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского "теневого флота".