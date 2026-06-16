Трамп допустил, что не будет продлевать исключения из санкций против российской нефти

Президент США Дональд Трамп допустил, что не будет продлевать из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, который вызвала война в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях саммита G7, сообщает Reuters.

Американский президент заявил, что Соединенные Штаты теперь имеют возможность не продлевать срок действия исключений по российской нефти после достижения соглашения о прекращении войны с Ираном.

"Вскоре мы сможем это сделать, поскольку нефть уже пошла", – сказал Трамп.

После начала войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива администрация США ввела исключения, которые позволяют странам покупать российскую нефть, уже находящуюся в море. Это происходило в рамках мер, направленных на сдерживание мировых цен на энергоносители, которые резко выросли в результате американо-израильской операции против Ирана.

Эти исключения вызвали споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

В мае Соединенные Штаты вновь объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна хотела бы в ближайшее время отменить исключения из нефтяных санкций против России.