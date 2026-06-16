Мелоні на саміті G7 зізналась, що кинула палити

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в кулуарах саміту "Групи семи" у Франції розповіла іншим лідерам, що кинула палити місяць тому.

Про це йдеться у відеозаписі з неформальної зустрічі лідерів, який опублікувало видання Euronews, пише "Європейська правда".

У розмові з іншими лідерами з G7 Мелоні каже, що хоче випити кави. На це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жартома запитує, чи бажає вона до напою ще сигарету.

"Ні, я зупинилася", – відповідає прем’єрка Італії.

На це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вигукує "Браво!". Від інших присутніх лідерів також лунають схвальні вигуки.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni has quit smoking – and shared the news with fellow G7 leaders over coffee.



European Council President Antonio Costa had his own milestone to offer: he gave up 21 years ago.🚭 pic.twitter.com/NcJmQ7qvP0 – euronews (@euronews) June 16, 2026

Очільниця італійського уряду поділилася, що кинула паління місяць тому. Після цього прем’єр Британії Кір Стармер звернувся до президента Євроради Антоніу Кошти із запитанням, коли той покинув палити.

"Я зупинився у 2005 році…Ніколи не повертався. 21 рік тому", – відповідає Кошта.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на саміті щодо миру в Газі шкідлива звичка італійської прем’єрки викликала жарти з боку президента Туреччини.

У квітні того року віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив своє захоплення Мелоні та італійською мовою, сказавши, що вона могла б назвати його бовдуром, і це все одно звучало б прекрасно.