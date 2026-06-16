Мелоні на саміті G7 зізналась, що кинула палити
Новини — Вівторок, 16 червня 2026, 19:47 —
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в кулуарах саміту "Групи семи" у Франції розповіла іншим лідерам, що кинула палити місяць тому.
Про це йдеться у відеозаписі з неформальної зустрічі лідерів, який опублікувало видання Euronews, пише "Європейська правда".
У розмові з іншими лідерами з G7 Мелоні каже, що хоче випити кави. На це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жартома запитує, чи бажає вона до напою ще сигарету.
"Ні, я зупинилася", – відповідає прем’єрка Італії.
На це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вигукує "Браво!". Від інших присутніх лідерів також лунають схвальні вигуки.
Italian Prime Minister Giorgia Meloni has quit smoking – and shared the news with fellow G7 leaders over coffee.– euronews (@euronews) June 16, 2026
European Council President Antonio Costa had his own milestone to offer: he gave up 21 years ago.🚭 pic.twitter.com/NcJmQ7qvP0
Очільниця італійського уряду поділилася, що кинула паління місяць тому. Після цього прем’єр Британії Кір Стармер звернувся до президента Євроради Антоніу Кошти із запитанням, коли той покинув палити.
"Я зупинився у 2005 році…Ніколи не повертався. 21 рік тому", – відповідає Кошта.
Нагадаємо, у жовтні минулого року на саміті щодо миру в Газі шкідлива звичка італійської прем’єрки викликала жарти з боку президента Туреччини.
У квітні того року віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив своє захоплення Мелоні та італійською мовою, сказавши, що вона могла б назвати його бовдуром, і це все одно звучало б прекрасно.