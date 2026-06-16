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Мелони на саммите G7 призналась, что бросила курить

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Новости — Вторник, 16 июня 2026, 19:47 — Ольга Ковальчук

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита "Группы семи" во Франции рассказала другим лидерам, что бросила курить месяц назад.

Об этом говорится в видеозаписи неформальной встречи лидеров, опубликованной изданием Euronews, пишет "Европейская правда".

В разговоре с другими лидерами G7 Мелони говорит, что хочет выпить кофе. На это канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку спрашивает, не хочет ли она к напитку ещё сигарету.

"Нет, я бросила", – отвечает премьер-министр Италии.

На это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен восклицает "Браво!". От других присутствующих лидеров также раздаются одобрительные возгласы.

Глава итальянского правительства рассказала, что бросила курить месяц назад. После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Евросовета Антониу Коште с вопросом, когда тот бросил курить.

"Я бросил в 2005 году… Никогда не возвращался к этому. 21 год назад", – отвечает Кошта.

Напомним, в октябре прошлого года на саммите по вопросам мира в Газе вредная привычка итальянской премьер-министр вызвала шутки со стороны президента Турции.

В апреле того же года вице-президент США Джей Ди Венс выразил своё восхищение Мелони и итальянским языком, сказав, что она могла бы назвать его болваном, и это всё равно звучало бы прекрасно.

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Италия G7 (Группа семи)
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