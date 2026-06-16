Мелони на саммите G7 призналась, что бросила курить

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита "Группы семи" во Франции рассказала другим лидерам, что бросила курить месяц назад.

Об этом говорится в видеозаписи неформальной встречи лидеров, опубликованной изданием Euronews, пишет "Европейская правда".

В разговоре с другими лидерами G7 Мелони говорит, что хочет выпить кофе. На это канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку спрашивает, не хочет ли она к напитку ещё сигарету.

"Нет, я бросила", – отвечает премьер-министр Италии.

На это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен восклицает "Браво!". От других присутствующих лидеров также раздаются одобрительные возгласы.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni has quit smoking – and shared the news with fellow G7 leaders over coffee.



European Council President Antonio Costa had his own milestone to offer: he gave up 21 years ago.🚭 pic.twitter.com/NcJmQ7qvP0 – euronews (@euronews) June 16, 2026

Глава итальянского правительства рассказала, что бросила курить месяц назад. После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Евросовета Антониу Коште с вопросом, когда тот бросил курить.

"Я бросил в 2005 году… Никогда не возвращался к этому. 21 год назад", – отвечает Кошта.

Напомним, в октябре прошлого года на саммите по вопросам мира в Газе вредная привычка итальянской премьер-министр вызвала шутки со стороны президента Турции.

В апреле того же года вице-президент США Джей Ди Венс выразил своё восхищение Мелони и итальянским языком, сказав, что она могла бы назвать его болваном, и это всё равно звучало бы прекрасно.