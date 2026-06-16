СПГ, "тіньовий флот", розвідники: уряд Британії представив нові санкції проти Росії

Велика Британія оголосила про 70 нових санкцій, спрямованих, зокрема, проти російського "тіньового флоту", ланцюгів постачання для військових закупівель та мереж незаконного фінансування, які використовуються для обходу санкцій.

Про це уряд Британії повідомив у вівторок, 16 червня, пише "Європейська правда".

Під нові санкції потрапили понад 20 нафтових танкерів "тіньового флоту" РФ відповідно до нових і розширених повноважень, запроваджених минулого місяця.

Британія також посилила тиск на тих, кого підозрюють у сприянні незаконній торгівлі нафтою, що приносить вигоду режиму Владіміра Путіна, додатково ввівши санкції проти суднових страховиків та інших компаній, пов’язаних із морськими перевезеннями.

Примітно, що Велика Британія стала першою країною G7, яка запровадила санкції проти кількох суден для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), нещодавно придбаних Росією за значні кошти для обслуговування підсанкційного проєкту Arctic LNG 2, що відповідає за експорт мільйонів тонн СПГ.

"Ці санкції спрямовані проти суден, грошей і осіб, які підтримують російську воєнну економіку, а отже – загрожують європейській безпеці. Працюючи разом із нашими союзниками по G7, ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його коло поплічників, доки російська воєнна машина не буде зупинена, а мир не повернеться на наш континент", – прокоментував глава уряду Британії Кір Стармер.

Станом на сьогодні Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 600 суден "тіньового флоту" та суден для перевезення СПГ.

Нові заходи також стосуються мережі російської військової розвідки, що діє навколо компанії-прикриття LLC Neptune Co Ltd (Neptune). Neptune залучена до таємного придбання західних технологій для російських військових.

Нові санкції спрямовані проти трьох компаній і 10 офіцерів військової розвідки, яких підозрюють у закупівлі військових технологій, яких Росія гостро потребує для продовження військової агресії проти України.

Крім того, санкції торкнулися постачальників критично важливого військового обладнання для Росії у третіх країнах – Китаї, Таїланді та Туреччині.

Під обмеження також потрапили кілька організацій, які допомагають Росії незаконно переміщувати кошти в обхід західних санкцій, зокрема одна структура в Нігерії.

Очікується, що британський прем'єр-міністр виступить під час саміту G7, закликавши лідерів до спільних подальших дій, щоб забезпечити Україні справедливий і тривалий мир, на який вона заслуговує.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок ухвалила так званий мініпакет санкцій проти Росії, який затвердили паралельно з тим, як триває робота над ширшим 21-м санкційним пакетом Євросоюзу.