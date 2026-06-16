Зеленский обсудил санкционное давление на Россию со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G7 во Франции, в ходе которой обсудили санкции против России.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".

Президент поблагодарил Великобританию за новые решения по поддержке Украины и санкции против российского "теневого флота", объявленные во вторник.

Зеленский рассказал Стармеру о последствиях недавних российских ударов по Украине. Лидеры также обсудили возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате атаки России в ночь на 15 июня.

Кроме того, они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встречи в формате G7-Украина, потенциальные направления для дальнейшего давления на Россию и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Во вторник новые санкции против России объявила также Канада.

Напомним, Совет ЕС в понедельник принял так называемый мини-пакет санкций против РФ, который был утвержден параллельно с продолжающейся работой над более широким 21-м санкционным пакетом Евросоюза.