Сибіга побачив позитивну зміну тону в заяві G7 щодо України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відзначив позитивну зміну тону і оцінок в заяві лідерів G7 щодо України.

Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що українська сторона вітає рішучу заяву G7, в якій визначено нові кроки щодо підтримки України та посилення тиску на Росію.

"Хочу особливо відзначити позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та нашими союзниками з "Групи семи". Ми вітаємо таку згуртованість і силу. "Група семи" вкотре доводить, що найсильніші демократії світу стоять пліч-о-пліч з Україною та віддані відновленню всеосяжного, справедливого й міцного миру для України", – підкреслив він.

Сибіга додав, що це важливий сигнал підтримки, який Україна високо цінує.

Крім того, за його словами, Україна вдячна G7 за готовність вжити конкретних заходів щодо зміцнення оборонного потенціалу України, її протиповітряної оборони та енергетичної стійкості, а також щодо посилення санкцій проти Росії.

"Поки Росія не виявляє готовності до добросовісної дипломатії, необхідно використовувати наявні важелі впливу, щоб нарешті змусити її сісти за стіл переговорів", – резюмував він.

Нагадаємо, у заяві за підсумками саміту лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її до переговорів слід санкціями.