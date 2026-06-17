Сибига увидел позитивное изменение тона в заявлении G7 по Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил положительное изменение тона и оценок в заявлении лидеров G7 по Украине.

Об этом министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что украинская сторона приветствует решительное заявление G7, в котором определены новые шаги по поддержке Украины и усиление давления на Россию.

"Хочу особо отметить положительное изменение тона и оценок, а также их более тесную согласованность между Украиной и нашими союзниками из "Группы семи". Мы приветствуем такую сплоченность и силу. "Группа семи" в очередной раз доказывает, что сильнейшие демократии мира стоят бок о бок с Украиной и преданы восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", – подчеркнул он.

Сибига добавил, что это важный сигнал поддержки, который Украина высоко ценит.

Кроме того, по его словам, Украина благодарна G7 за готовность принять конкретные меры по укреплению оборонного потенциала Украины, ее противовоздушной обороны и энергетической устойчивости, а также по усилению санкций против России.

"Пока Россия не проявляет готовности к добросовестной дипломатии, необходимо использовать имеющиеся рычаги влияния, чтобы наконец заставить ее сесть за стол переговоров", – резюмировал он.

Напомним, в заявлении по итогам саммита лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что все страны в "Группе семи" не видят желания России заканчивать войну и считают, что принудить ее к переговорам следует санкциями.