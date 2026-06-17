Трамп у захваті від запрошення на вечерю у Версаль, бо "це щось солідне"

Президент США Дональд Трамп висловив задоволення через запрошення на вечерю у Версальському палаці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Le Figaro.

Після першого дня саміту G7 Трамп заявив, що "французький президент, який, до речі, є дуже приємною людиною, запросив мене на вечерю до Версаля".

"Версаль – це не просто позолота. Це щось солідне", – із задоволенням зазначив Трамп, відомий своєю пристрастю до пишноти та позолоченого декору, на які він не шкодував коштів для оздоблення Білого дому.

Водночас президент США визнав, що ця вечеря означатиме, що він покине Францію пізно вночі.

"Але у будь-якому разі, я не дуже багато сплю", – посміхнувся він.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон, коментуючи запрошення Трампа до Версаля, заявив, що "це вечеря з нагоди 250-ї річниці незалежності США, адже Франція відіграла в цьому свою роль".

Він не приховував наміру забезпечити, щоб Дональд Трамп "залишився до самого кінця" саміту G7.

Нагадаємо, Макрон запросив Трампа на вечерю у Версальському палаці на завершення саміту G7. Згодом стало відомо, що американський президент прийняв запрошення.

ЗМІ писали, що запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення.