Трамп в восторге от приглашения на ужин в Версаль: "Это что-то солидное"

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение из-за приглашения на ужин в Версальском дворце.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Le Figaro.

После первого дня саммита G7 Трамп заявил, что "французский президент, который, кстати, очень приятный человек, пригласил меня на ужин в Версаль".

"Версаль – это не просто позолота. Это что-то солидное", – с удовольствием отметил Трамп, известный своей страстью к великолепию и позолоченному декору, на которые он не жалел средств при отделке Белого дома.

В то же время президент США признал, что этот ужин будет означать, что он покинет Францию поздно ночью.

"Но в любом случае, я не очень много сплю", – улыбнулся он.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя приглашение Трампа в Версаль, заявил, что "это ужин по случаю 250-й годовщины независимости США, ведь Франция сыграла в этом свою роль".

Он не скрывал намерения обеспечить, чтобы Дональд Трамп "остался до самого конца" саммита G7.

Напомним, Макрон пригласил Трампа на ужин в Версальском дворце в завершение саммита G7. Впоследствии стало известно, что американский президент принял приглашение.

СМИ писали, что приглашение Макрона, вероятно, было попыткой понравиться Трампу, который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также попыткой удержать того на саммите до его окончания.