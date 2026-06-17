Президент Польщі розповів про свої "чудові" стосунки з Трампом

Президент Польщі Кароль Навроцький в ході зустрічі з польською діаспорою у США розповів про свої стосунки з американським президентом Дональдом Трампом.

Заяву Навроцького наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент запевнив, що підтримує "чудові відносини" з Трампом.

"Я хотів переконати вас у тому, що як президент Республіки Польща, який підтримує такі чудові відносини з президентом США, протягом багатьох годин обговорюючи питання з президентом Трампом, з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, з міністрами, відповідальними за повсякденне життя в США, з американським бізнесом – адже таких зустрічей і стосунків багато – і Польща завжди постає як зразковий союзник Сполучених Штатів", – сказав Навроцький.

Навроцький прибув до США в суботу ввечері. Під час візиту він взяв участь в урочистостях з нагоди 250-ї річниці підписання Декларації незалежності США та у святкуванні 80-річчя Трампа.

У неділю біля Білого дому відбувся гала-концерт зі змішаних бойових мистецтв. У понеділок Навроцький взяв участь у зустрічах в Капітолії, зокрема з головою республіканської більшості в Сенаті Джоном Тьюном та головами сенатських комітетів – з питань закордонних справ та збройних сил.

Тим часом дані одного з опитувань свідчать, що половина респондентів у Польщі не вважають, що можна розраховувати на Трампа, якщо їхню країну спіткають скрутні часи у сфері безпеки.