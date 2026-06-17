Президент Польши рассказал о своих "замечательных" отношениях с Трампом

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе встречи с польской диаспорой в США рассказал о своих отношениях с американским президентом Дональдом Трампом.

Заявление Навроцкого приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Польский президент заверил, что поддерживает "прекрасные отношения" с Трампом.

"Я хотел убедить вас в том, что как президент Республики Польша, который поддерживает такие замечательные отношения с президентом США, в течение многих часов обсуждая вопросы с президентом Трампом, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, с министрами, ответственными за повседневную жизнь в США, с американским бизнесом – ведь таких встреч и отношений много – и Польша всегда предстает как образцовый союзник Соединенных Штатов", – сказал Навроцкий.

Навроцкий прибыл в США в субботу вечером. Во время визита он принял участие в торжествах по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США и в праздновании 80-летия Трампа.

В воскресенье возле Белого дома состоялся гала-концерт по смешанным боевым искусствам. В понедельник Навроцкий принял участие во встречах в Капитолии, в частности с председателем республиканского большинства в Сенате Джоном Тьюном и председателями сенатских комитетов – по вопросам иностранных дел и вооруженных сил.

Между тем данные одного из опросов свидетельствуют, что половина респондентов в Польше не считают, что можно рассчитывать на Трампа, если их страну постигнут трудные времена в плане безопасности.