Половина поляків не розраховують на Трампа у складні для Польщі часи

Половина респондентів у Польщі не вважають, що можна розраховувати на підтримку президента США Дональда Трампа, якщо їхню країну спіткають скрутні часи у сфері безпеки.

Про це свідчить опитування Opinia24 для RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, лише 30% респондентів вважають, що Польща може розраховувати на підтримку президента США з питань безпеки.

При цьому лише 8% респондентів твердо переконані в цьому, тоді як 22% висловлюють помірну впевненість.

Значно більша група – 49% респондентів – не вважають Трампа союзником, на якого вони можуть розраховувати у скрутні часи.

З цієї групи 19% респондентів висловлюють свою впевненість дуже рішуче, тоді як 30% схильні погодитися.

Кожен п'ятий поляк не може чітко відповісти на питання про роль Дональда Трампа у забезпеченні безпеки країни.

Нагадаємо, у травні США оголосили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

Проте згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять додаткових 5 тисяч військових до Польщі.

Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького на святкування свого дня народження у Білому домі і глава МЗС Польщі порадив президенту обговорити з очільником Білого дому посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО.