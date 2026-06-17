Кронпринцесса Норвегии перенесла операцию по пересадке легких

Кронпринцесса Норвегии Метте Марит, которая в последние месяцы была в центре внимания из-за скандала вокруг "файлов Эпштейна" и уголовного дела против сына, успешно перенесла операцию по пересадке легких.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Королевского дворца.

Операция проходила в Национальной больнице в Осло. Заведующий отделением торакальной хирургии Арнт Фиане заявил, что пересадка прошла успешно.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех членов команды, которые участвовали в планировании и проведении операции", – сказал Фиане.

В свою очередь заведующий пульмонологическим отделением больницы Аре Хольм отметил, что кронпринцесса останется в больнице еще на несколько недель.

"Это стандартная процедура, необходимая для корректировки медикаментозного лечения, устранения возможных осложнений и проведения реабилитации", – добавил он.

Кронпринц Хокон скорректирует свой график, чтобы в этот период быть рядом с кронпринцессой.

Следующее сообщение о состоянии здоровья кронпринцессы планируется опубликовать после ее выписки из больницы.

Недавно сын кронпринцессы Метте-Марит был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также в домашнем насилии и других преступлениях и приговорен к четырем годам заключения.

Это дело вместе с фактами общения кронпринцессы с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном стало значительным репутационным ударом для королевской семьи.

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