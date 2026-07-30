Яку зброю закупить Україна на 90 млрд євро від ЄС і чому виплати пробуксовують

Наразі у рамках 90-мільярдного "кредиту" ЄС (а фактично безповоротної допомоги) Україна отримала лише 8,1 млрд євро.

З них 4,9 млрд євро – на забезпечення Збройних сил України та 3,2 млрд – на підтримку українського бюджету.

До кінця 2026 року Київ може отримати в рамках "кредиту" ще 23,4 млрд євро на першочергові потреби ЗСУ та 13,5 млрд євро на підтримку бюджету.

Гроші є. Але на українські банківські рахунки вони надійдуть лише за певних умов. Бюджетна підтримка надається виключно в обмін на реформи, а військова підтримка – в обмін на належно оформлені реальні контракти з постачальниками.

Про план виплат по 90-мільярдному кредиту, чому виплати пробуксовують, а також – що треба робити, щоби подібні затримки не виникали надалі, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати. Далі – стислий її виклад.

Загалом на закупівлю зброї Україні у 2026 році в рамках 90-мільярдного кредиту передбачили 28,3 млрд євро.

Для їхнього отримання навіть не потрібні реформи. Лише вчасно передані партнерам в ЄС графіки продукції (тобто деталізовані переліки необхідного військового обладнання, зброї та боєприпасів, на які планується витратити кошти), а також юридично правильно укладені контракти, які підтверджують конкретні витрати.

Як виявилося, з останнім у нас проблеми.

Перший графік продукції, який Україна надіслала ЄС, мав за мету закупівлю дронів українського виробництва на загальну суму в 6 млрд євро.

Київ з великим запізненням подав на розгляд Єврокомісії контракти на закупівлю дронів українського виробництва, що підтверджували б витрати, причому обсяг документації був завеликим для прискореного затвердження.

У результаті 30 червня, тобто в останній день перед політично проголошеним дедлайном (адже ЄС обіцяв Україні здійснити перші виплати до кінця другого кварталу 2026 року), ЄС зміг перерахувати Україні на дрони 3,9 млрд євро.

Робота з документами, які надала Україна тривала і після цього. Як наслідок, 15 липня ЄС зміг перерахувати Україні ще 1 млрд.

Відповідно, 1,1 млрд євро на дрони з першого графіку закупівель на 6 млрд євро і досі "висять". Гроші є, та документів з Києва бракує.

Другий графік оборонної продукції для України – ще 6 млрд євро – також спрямовано на дрони українського виробництва.

Станом на початок цього тижня ЄС ще не мав масиву проаналізованих контрактів, які би підтверджували ці закупівлі – саме звідси походила затримка з виплатою наступних траншів. Тобто, знову-таки буквально, гроші є, але через бюрократичні проблеми їх неможливо освоїти.

Один з елементів затримки все ж був на боці ЄС. Проблемою стало використання китайських компонентів в дронах. Згідно з правилами надання коштів від ЄС, китайські складові мають становити не більше 35%. Але й ця перепона вже знята.

Отже, за першим і другим графіком Україна має можливість загалом отримати 12 млрд євро на дрони, але через брак документів з Києва у підвішеному стані лишається 7,1 млрд євро.

Третій графік продукції на 1,5 млрд євро, вже переданий Україною в ЄС, передбачає закупівлю ракет середньої та великої дальності. Їх вироблятиме спільне підприємство, де братимуть участь Україна та одна з держав ЄС (наразі не розголошується, яка).

Четвертий графік продукції вартістю 2,5 млрд євро піде на шведські винищувачі.

Наразі нерозподіленими і без конкретних замовлень з України лишаються 12,3 млрд євро на 2026 рік. Значну частину цієї суми можуть витратити на ППО.

Крім 28,3 млрд євро на зброю, на 2026 рік передбачили 16,7 млрд євро – на пряму підтримку українського бюджету. Отримання цих коштів вже залежить від проведених реформ, які український уряд та парламент здійснюють повільніше, ніж планувалося.

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати.