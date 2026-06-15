Сина кронпринцеси Норвегії засудили до 4 років ув’язнення

Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також у домашньому насильстві та інших злочинах і засуджений до чотирьох років ув’язнення.

Таке рішення ухвалив у понеділок суд в Осло, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

29-річний Маріус Борг Хойбі, який став членом королівської сім'ї, коли його мати Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Гокона в 2001 році, був виправданий за двома іншими звинуваченнями у зґвалтуванні.

Він не визнав себе винним у найтяжчих звинуваченнях, включаючи зґвалтування, хоча й визнав деякі менш тяжкі, і може оскаржити вирок.

Семитижневий судовий процес привернув увагу всієї країни. У рамках процесу були детально висвітлені наркотична залежність Хойбі, зняті ним власноруч відео сексуальних контактів та понад 800 електронних повідомлень, які були долучені до справи як докази.

Під час судового розгляду державний обвинувач просив для Хойбі покарання у вигляді семи років і семи місяців позбавлення волі. Адвокати вважали, що належним покаранням за злочини, у яких зізнався Хойбі, є близько півтора року позбавлення волі.

Вирок було винесено в складних особистих обставинах для Метте-Маріт, матері Хойбі, яку цього місяця внесли до національного списку на пересадку легенів, оскільки її стан здоров’я суттєво погіршився.

Як відомо, ця справа разом із фактами спілкування кронпринцеси із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном стала значним репутаційним ударом для королівської родини.

Детальніше на цю тему – у статті Кінець монархії? Як дружба принцеси з Епштейном може змінити систему влади у Норвегії.