Президент Польщі підписав закон про заборону смартфонів у школах

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який з найближчого навчального року забороняє користування смартфонами у школах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Навроцький у п’ятницю підписав поправки до закону про освіту, які встановлюють заборону на використання смартфонів у школах і дитсадках, у тому числі між заняттями, вже з 1 вересня 2026 року.

Поправки передбачають, що учням шкіл, незалежно від державної чи приватної форми власності, заборонено використовувати на території закладу смартфони чи інші пристрої з таким функціоналом – у тому числі на перервах і позакласних заняттях.

Заборона поширюється також на заклади дошкільної освіти.

Винятки передбачені лише для ситуацій, коли вчитель запланував використання смартфонів чи планшетів під час навчального процесу, або за необхідності для учня вийти на зв’язок з батьками.

Користування пристроєм протягом дня можуть дозволити учням з інвалідністю чи іншими особливими потребами, через які їм потрібно регулярно користуватись певним застосунком чи спеціалізованим обладнанням, що потребує керування через смартфон.

Подібні ініціативи розглядають чи вже впровадили низка європейських країн.

У Латвії з 1 червня набула чинності заборона на використання мобільних телефонів у школі учнями 1-9 класів, крім випадків, коли вчитель дозволив це у межах навчального процесу.

У Чехії уряд пропонує заборонити використання мобільних телефонів у школах з вересня 2027 року.