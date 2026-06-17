Стала відома програма прийому Трампа у Версальському палаці

Президент Франції Емманюель Макрон підготував програму для свого американського колеги Дональда Трампа у Версальському палаці.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Детальний список гостей поки що невідомий, але всі гості мають прибути до палацу до 19:00, коли заплановано прибуття Емманюеля та Бріжит Макрон.

Президентська пара зустріне Дональда Трампа о 19:15 у дворі, на очах у преси. Президент США приземлиться в аеропорту Орлі трохи більше ніж за годину до цього.

Спочатку лідери двох країн здійснять коротку екскурсію палацом, включаючи зупинку в знаменитій Дзеркальній залі та відвідування виставки "Версаль і Сполучені Штати", присвяченій ролі, яку палац відіграв у підписанні Декларації незалежності США в період з 1778 по 1783 рік.

О 19:45 розпочнеться вечеря. Меню поки що невідоме.

За інформацією Єлисейського палацу, під кінець не буде ані заключного феєрверка – який розглядався як варіант, – ані шоу Grandes Eaux Nocturnes – звуково-світлового видовища в королівських садах. Від’їзд лідерів заплановано на 22:30.

Звісно, ця подія вплине на дорожній рух у регіоні Іль-де-Франс. Маршрут Орлі – Версаль буде повністю закритий для руху по автомагістралі A86 та трасі N12.

Крім того, лише в місті Версалі будуть задіяні 200 поліцейських з департаменту Івелін та 8 рот CRS, а в околицях палацу – саперні підрозділи, Служба безпеки та охорони (SDLP), спецпризначенці RAID та Республіканська гвардія.

Нагадаємо, Макрон запросив Трампа на вечерю у Версальському палаці на завершення саміту G7. Згодом стало відомо, що американський президент прийняв запрошення.

ЗМІ писали, що запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення.

Сам Трамп висловив задоволення через запрошення на вечерю у Версальському палаці.