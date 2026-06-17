Данія розмістить 850 військових у Латвії

Данія восени планує розмістити військовий батальйон чисельністю 850 солдатів у Латвії, замінивши там шведський контингент.

Про такі плани оголосив данський міністр оборони Єппе Бруус Крістенсен, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Військовослужбовців з Данії розмістять в Латвії в рамках посилення захисту східного флангу НАТО.

"Важливо, щоб ми відіграли свою роль у стримуванні Росії. Усі бачать, як розгортається ситуація, і це, очевидно, серйозна справа", – сказав міністр журналістам після закритого брифінгу для данських парламентарів.

Європа бере на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі критики з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив європейських членів НАТО у відсутності підтримки у війні з Іраном та оголосив про часткове виведення американських військ з Німеччини.

Як повідомлялося, командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися "вікном можливостей" та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр вважає, що у 2029 році Росія буде в змозі вчинити напад на НАТО – або й навіть раніше.