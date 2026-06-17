Дания разместит 850 военнослужащих в Латвии

Осенью Дания планирует разместить в Латвии военный батальон численностью 850 солдат, сменив там шведский контингент.

Об этих планах объявил датский министр обороны Йеппе Бруус Кристенсен, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Военнослужащих из Дании разместят в Латвии в рамках усиления защиты восточного фланга НАТО.

"Важно, чтобы мы сыграли свою роль в сдерживании России. Все видят, как развивается ситуация, и это, очевидно, серьёзное дело", – сказал министр журналистам после закрытого брифинга для датских парламентариев.

Европа берет на себя больше ответственности за собственную безопасность на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, который обвинил европейских членов НАТО в отсутствии поддержки в войне с Ираном и объявил о частичном выводе американских войск из Германии.

Как сообщалось, командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс считает, что Россия может воспользоваться "окном возможностей" и совершить вторжение в страны Балтии до 2028 года.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер считает, что в 2029 году Россия будет в состоянии совершить нападение на НАТО – или даже раньше.