У Литві хочуть заборони пов’язаним з РФ і Білоруссю компаніям доступ до критичної інфраструктури

Литовські законодавці наполягають на прийнятті закону, який заборонить компаніям, що мають комерційні зв’язки з Росією чи Білоруссю, здійснювати діяльність на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в аеропортах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Лаурінас Кащюнас, заступник голови комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони, заявив у середу, що комітет продовжує роботу над цією пропозицією, хоча точний законодавчий механізм ще не визначено.

"Нам потрібно посилити правову базу, щоб через п’ять років після початку війни торговельні відносини з Російською Федерацією та Білоруссю можна було розглядати як критерій для відмови у видачі дозволів або укладанні контрактів на стратегічних об’єктах Литви", – сказав він.

Приводом для обговорень у комітеті частково стали питання, пов’язані з компанією Travel Retail Vilnius, яка управляє магазинами безмитної торгівлі в аеропортах Вільнюса та Каунаса.

Ця компанія належить Gebr. Heinemann – великій німецькій групі, що спеціалізується на роздрібній торгівлі для мандрівників, та яка раніше працювала на ринках Росії та Білорусі.

"По суті, ми легітимізуємо компанії, які продовжують підтримувати торговельні зв’язки з Білоруссю та Росією. Залишається питання: чи не можемо ми знайти для наших стратегічних об’єктів інші, повністю прозорі компанії, які не мають жодних зв’язків із Росією?", – запитав Кащюнас.

Сімонас Барткус, директор "Литовських аеропортів", зазначив, що урядова комісія, відповідальна за перевірку стратегічних угод, двічі отримувала запити щодо діяльності Gebr. Heinemann і в обох випадках схвалила ці домовленості.

Нещодавно у Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури, через загрозу провокацій з боку Росії.

Спецслужби Литви відзначають, що риторика Росії стала набагато гострішою і радикальнішою.