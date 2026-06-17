В Литве хотят запретить компаниям, связанным с РФ и Беларусью, доступ к объектам критической инфраструктуры

Литовские законодатели настаивают на принятии закона, который запретит компаниям, имеющим коммерческие связи с Россией или Беларусью, осуществлять деятельность на объектах критической инфраструктуры, в частности в аэропортах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Лауринас Кащюнас, заместитель председателя комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны, заявил в среду, что комитет продолжает работу над этим предложением, хотя точный законодательный механизм еще не определен.

"Нам нужно укрепить правовую базу, чтобы через пять лет после начала войны торговые отношения с Российской Федерацией и Беларусью можно было рассматривать как критерий для отказа в выдаче разрешений или заключении контрактов на стратегических объектах Литвы", – сказал он.

Поводом для обсуждений в комитете частично стали вопросы, связанные с компанией Travel Retail Vilnius, которая управляет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах Вильнюса и Каунаса.

Эта компания принадлежит Gebr. Heinemann – крупной немецкой группе, специализирующейся на розничной торговле для путешественников и ранее работавшей на рынках России и Беларуси.

"По сути, мы легитимизируем компании, которые продолжают поддерживать торговые связи с Беларусью и Россией. Остается вопрос: не можем ли мы найти для наших стратегических объектов другие, полностью прозрачные компании, не имеющие никаких связей с Россией?", – спросил Кащюнас.

Симонас Барткус, директор "Литовских аэропортов", отметил, что правительственная комиссия, ответственная за проверку стратегических соглашений, дважды получала запросы относительно деятельности Gebr. Heinemann и в обоих случаях одобрила эти соглашения.

Недавно в Литве расширили комплекс мер, направленных на повышение устойчивости критически важной инфраструктуры, в связи с угрозой провокаций со стороны России.

Спецслужбы Литвы отмечают, что риторика России стала гораздо более резкой и радикальной.