Іран пригрозив Болгарії та Кіпру через підтримку операцій США

Іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі зателефонував своїм колегам з Болгарії та Кіпру, щоб застерегти їх від підтримки операцій США проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Під час телефонної розмови зі своєю болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою іранський міністр заявив, що схвалення Софією прохання США розмістити американські літаки на базі для підтримки військових операцій рівносильне "сприянню агресії проти Ірану". Він додав, що цей крок є неприйнятним і суперечить дружнім відносинам між двома країнами.

Аракчі також провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Кіпру Константіносом Комбосом, під час якої він наголосив на важливості запобігання використанню іноземних військових баз проти Ірану.

На Кіпрі розташовані дві британські авіабази – Акротирі та Декелія. Британський уряд дозволив літакам США використовувати свої авіабази для "оборонних" операцій проти Ірану.

Тегеран вже раніше погрожував Болгарії та Британії через підтримку американських ударів по Ірану.

Софія після "попереджень" Ірану щодо використання її території США для військових операцій заявила, що американські літаки використовуватимуться виключно для логістичних цілей.

Своєю чергою, міністр оборони Британії Вес Стрітінг заявив, що Лондон не піддаватиметься на залякування та погрози з боку Тегерана через підтримку операцій США проти Ірану.